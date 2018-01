Guga enfrenta australiano na estréia O australiano Richard Fromberg será o adversário de Gustavo Kuerten no Torneio de Buenos Aires, na Argentina. A estréia do brasileiro, cabeça-de-chave número da competição, será na segunda ou terça-feira. Fromberg é o 90º no ranking de entradas e 131º na Corrida dos Campeões, e o brasileiro só o enfrentou uma vez. Foi em 1997, em Hamburgo, numa partida que o australiano venceu por 2 a 0. Algumas semanas depois, Kuerten seria campeão em Roland Garros pela primeira vez. O tenista brasileiro, segundo no ranking de entrada e 87º na corrida, chegou neste sábado à capital argentina, acompanhado do técnico Larri Passos. Essa é a terceira competição de Guga no ano. A primeira foi o Aberto da Austrália, do qual foi eliminado na segunda rodada. Na semana passada, ele participou da vitória brasileira sobre Marrocos pelas oitavas-de-final da Copa Davis, no Rio. Além de Gustavo Kuerten, participam do torneio argentino os brasileiros Fernando Meligeni e Alexandre Simoni, que disputam o qualificatório por uma vaga na chave principal. Meligeni enfrenta o francês Nicolas Coutelot e Simoni o argentino Eduardo Medica.