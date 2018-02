Guga enfrenta Calleri às 20h30 O brasileiro Gustavo Kuerten enfrenta o argentino Agustin Calleri nesta quarta-feira por uma vaga nas quartas-de-final do Masters Series de Indian Wells, no quarto jogo do estádio 2, e que deverá começar por volta das 20h30, horário de Brasília. O Sportv promete transmitir o jogo. A rodada desta quadra começa às 10 horas (15 horas de Brasília), com Rainer Schuetter x Max Mirnyi, seguido de Brian Vahaly x Tommy Robredo, uma dupla de mulheres com Jelen Dokic/Nadia Petrova x Lindsay Davenport/Lisa Raymond e a seguir Guga x Calleri. Este será o quarto jogo entre estes dois jogadores e Guga venceu dois, tendo perdido o último, em Buenos Aires. A programação da quadra central, também começa às 10 horas (15 de Brasília) com Lleyton Hewitt x Guillermo Coria, Kim Clijsters x Chanda Rubin, Bob Ginepre x Marat Safin e Carlos Moya x James Blake ou Juan Ignacio Chela.