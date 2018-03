Guga enfrenta canadense em Los Angeles Na sua volta ao circuito, depois de um mês de treinos em Florianópolis, Gustavo Kuerten vai estrear no ATP Tour de Los Angeles diante de um adversário do Brasil na Copa Davis, o canadense Frederik Niemeyer, número 238 do ranking mundial. Brasil e Canadá jogam a repescagem da Copa Davis no final de setembro, em Calgary, definindo quem irá ficar no Grupo Mundial da competição. Los Angeles será o primeiro torneio de Guga na temporada norte-americana em quadras rápidas. Depois, ele jogará mais duas competições antes do US Open, o quarto e último Grand Slam do ano: os Masters Series de Montreal e de Cincinnati. O Aberto dos Estados Unidos começa dia 25 de agosto, em Flushing Meadows. O torneio de Los Angeles é uma destas competições que contam com o aval da ATP para o pagamento de garantias aos principais jogadores. Por isso, embora distribua uma premiação de US$ 300 mil, conta com estrelas como o australiano Lleyton Hewitt. Além de Guga, o Brasil terá em Los Angeles o tenista Ricardo Mello, que vai jogar contra o norte-americano Alex Bogomolov. A estréia dos brasileiros poderá ser segunda ou terça feira.