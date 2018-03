Guga enfrenta Chang às 11h em Roma Gustavo Kuerten sobreviveu a uma primeira rodada das mais difíceis no Masters Series de Roma, ao derrotar o perigoso tenista croata Ivan Ljubicic por 2 sets a 1, parciais equilibradas de 6/7 (7/4), 7/5 e 6/4 em pouco mais de 2h30 de jogo. Recuperado do susto, Guga volta ao "campo centrale" do Foro Itálico nesta quarta-feira, às 11 horas de Brasília, para desafiar o norte-americano Michael Chang. Por muito pouco, Guga não disse adeus ao Masters Series de Roma bem mais cedo do que imaginava. Diante de um adversário bastante regular, como Ivan Ljubicic, que quase não errou e ainda vinha embalado pela boa campanha no qualifying, o tenista brasileiro precisou usar todos os seus recursos e experiência de número 1 do mundo para reagir e sair vencedor desta partida. "Estava já ficando irritado com o fato de o Ljubicic quase não errar", disse Guga. "Além disso, sacou muito bem, especialmente nos momentos importantes e ter um adversário destes numa primeira rodada é realmente bastante perigoso." Guga admitiu que poderia ter tido um começo mais tranqüilo em Roma. Teve chances de vencer o primeiro set, quando sacou com vantagem de 5 a 4. Mas desperdiçou a oportunidade ao apressar alguns pontos, cometendo erros fatais. "Se tivesse vencido este primeiro set tudo teria sido mais fácil", reconheceu Guga. "Mas não dá para exigir muito numa primeira rodada, ainda bem que passei a jogar cada vez melhor e terminei bem a partida." Para a partida desta quarta-feira, Guga não só espera com o incentivo da torcida como também sofrer menos em seu desafio diante de Michael Chang, que eliminou o espanhol Fernando Vicente por 6/4 e 7/5. "O Chang costuma jogar bem os grandes torneios", disse Guga que já enfrentou o tenista norte-americano por quatro vezes, com duas vitórias. A última foi justamente em Roland Garros, do ano passado. "Estou esperando outro jogo difícil, pois o Chang corre muito em quadra e tem muita experiência."