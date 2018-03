Guga enfrenta Davydenko às 6 horas Animado com a vitória na estréia - marcou 2 a 0 no argentino Juan Ignacio Chela - e disposto a marcar um novo momento na temporada européia de saibro, Gustavo Kuerten parte nesta quarta-feira para um novo desafio no Masters Series de Hamburgo: joga com russo Nikolay Davydenko, número 41 do ranking mundial e que este ano já conquistou dois títulos, um deles foi no primeiro grande torneio no saibro europeu, em Estoril, Portugal; e venceu também no cimento de Adelaide, Austrália. O jogo de Guga com Davydenko abre a rodada da quadra central do Rothenbaum Club, às 11 horas local, 6 da manhã de Brasília, com transmissão pela SporTV. "Fiz uma boa estréia, mas tenho um desafio importante esta semana", disse Guga. "E preciso manter um bom nível e superar todos os obstáculos para chegar bem em Paris." Para dar uma motivação extra em Hamburgo, Guga também marcou uma vitória na sua estréia da chave de duplas. Ao lado de seu novo parceiro, o inglês Tim Henman, venceu os norte-americanos Jan-Michael Gambill e Graydon Oliver por 6/4 e 6/2. O jogo causou o efeito que o técnico Larri Passos queria nestas partidas de duplas, ou seja, ganhar para aumentar a confiança no pupilo. Guga e Henman voltam a jogar nesta quarta-feira em duplas, mas o time adversário formado por Fabrice Santoro e Michael Llodra provavelmente terá de ser substituído, pois Llodra não deve estar em condições de jogo. "O Guga passa a entrar mais relaxado na quadra e as duplas servem para isso, além de dar ritmo." O plano para o jogo desta quarta-feira é manter a determinação em quadra e o espírito de luta. "Preciso lutar até o final", repetiu Guga. "Fiquei muito frustrado em perder jogos que deveria ter vencido, mas acho que chegou a hora de virar esta situação." Astral - A vitória de Guga na estréia e especialmente a atitude vencedora que mostrou na quadra serviram para dar um novo ânimo ao tenista e ao técnico. Ambos mostram-se em um bom astral, com esperanças de um bom campeonato na Alemanha. Num torneio com bons nomes no saibro, uma boa campanha seria decisivo para Guga. Na rodada desta terça-feira, por exemplo, um dos líderes da lista de favoritos para Roland Garros, o suíço Roger Federer fez boa estréia e marcou 6/3 e 6/3 no bielo-russo Max Mirnyi e iniciou bem a defesa do título conquistado ano passado. Rodada - O espanhol Carlos Moyá teve mais dificuldades do que esperava diante do australiano Scott Draper e ganhou por 6/3, 5/7 e 6/3, enquanto Albert Costa, o atual campeão de Roland Garros, passou por Nicolas Kiefer por 6/4 e 6/4. Rainer Schuettler (ALE) ganhou de David Ferrer (ESP) por 7/5 e 6/1; Sebastien Grosjean (FRA) de Filippo Volandri (ITA) por 6/3 e 6/4; Andy Roddick (EUA) de Ivan Ljubicic (CRO) por 6/4 e 6/4; Xavier Malisse (BEL) de Alex Correjta (ESP) por 7/6 (7/3), 4/6 e 6/3; Sargis Sargsian (ARM) de Dominik Hrbaty (Rep. Eslovaca) por 6/7 (7/4), 6/4 e 6/4; David Nalbandian (ARG) de Jean-Rene Lisnard (FRA) por 6/3 e 6/3; Anthony Dupuis (FRA) de Fabrice Santoro (FRA) por 6/3 e 6/3; Fernando Gonzalez (CHI) de Olivier Mutis (FRA) por 6/2, 2/6 e 7/5); e Mikhail Youzhny (RUS) de Jiri Novak (Rep. Eslovaca) por 6/1 e 6/4.