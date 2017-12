Guga enfrenta espanhol na Costa do Sauípe O sorteio da chave do Brasil Open foi bom para Gustavo Kuerten. Cabeça-de-chave número 3 do torneio que começa nesta segunda-feira, na Costa do Sauípe, o tenista brasileiro irá estrear contra o espanhol Oscar Hernandez, que é o número 91 do ranking mundial. Ainda se recuperando de uma gripe, Guga deve jogar apenas na terça-feira. Já Flávio Saretta não deu tanta sorte. Seu adversário será o argentino Juan Ignacio Chela, que ocupa o 41º lugar no ranking mundial e é o cabeça-de-chave número 8 do torneio. Outros três brasileiros estão garantidos na chave principal do Brasil Open. Ricardo Mello jogará contra o também argentino Gaston Gaudio, Franco Ferreiro enfrenta o francês Richard Gasquet e Pedro Braga encara o peruano Luis Horna.