Guga enfrenta espanhol na estréia Gustavo Kuerten não tem do que reclamar do sorteiro da chave da Roland Garros. Guga vai estrear no torneio diante do tenista espanhol David Sanchez e se vencer ainda terá adversários relativamente tranqüilos pela frente, como o vencedor da partida entre o australiano Scott Draper e o cabeça de chave número 19 o sueco Thomas Johansson. Convidado pela organização do evento para participar da cerimônia do sorteio das chaves, o tri-campeão de Roland Garros mostrou-se tranquilo e esperançoso para esse ano. ?Bem, pelo menos, não vou jogar contra o Nadal ou o Federer?, disse Guga. ?Acho que vai ser uma boa estréia diante de um espanhol em um jogo em que devemos ter muitas trocas de bola. Vamos ver como vou reagir a uma partida de cinco sets?. Outro brasileiro na chave principal, Ricardo Melo vai estrear com Peter Wessels da Holanda.