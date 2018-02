Guga enfrenta Federer às 15 horas Gustavo Kuerten enfrenta o suíço Roger Federer, pela segunda rodada do Masters Series de Indian Wells, no primeiro jogo da quadra central, às 10 horas da Califórnia, 15 horas de Brasília, com transmissão pela SporTV. A programação da quadra central ainda terá Amelie Mauresmo x Lindsay Davenport, Marat Safin com o vencedor de Andrei Pavel e Mark Philippoussis, Lleyton Hewitt x Yevgeny Kafelnikov, Vera Zvonareva x Jennifer Capriati e James Blake x Juan Ignacio Chela. Na rodada de terça-feira, o número 1 do mundo, Lleyton Hewitt, sofreu um grande susto, logo no seu primeiro jogo do torneio. Teve de salvar três match points diante do marroquino Younes El Aynaoui, ao marcar 4/6, 7/5 e 6/2 e manter-se na defesa do título conquistado ano passado. Se Hewitt tivesse perdido, teria também deixado a liderança do ranking mundial, dando lugar para Andre Agassi, que nem sequer disputa o torneio. Nos outros jogos do dia, James Blake ganhou de Todd Martin por 6/1, 6/3 e 7/5, Tim Henman de Jan-Michael Gambill por 7/5 e 6/2, Sebastien Grosjean de David Sanchez por 6/3 e 6/2, Juan Ignacio Chela de David Nalbandian por 4/6, 6/4 e 7/5, e Mariano Zabaleta de Mikhail Youznhy por 7/6 (7/5) e 6/1. No torneio feminino, Conchita Martinez ganhou de Emmanuele Gagliardi por 6/1 e 6/2, Chanda Rubin de Ai Sugiyama por 0/6, 6/4 e 6/4, enquanto a campeã do ano passado Daniela Hantuchova caiu diante da veterana Amanda Coetzer por 6/4 e 6/4.