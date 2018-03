Guga enfrenta Gaudio às 11 horas A rivalidade Brasil x Argentina, já tradicional no futebol, chegou ao tênis. Uma prova disso será o confronto deste sábado entre o brasileiro Gustavo Kuerten e Gaston Gaudio, uma das maiores esperanças dos argentinos para faturar o título de 2003 em Roland Garros. O duelo está programado para começar por volta das 11 horas (horário de Brasília), valendo uma vaga nas oitavas-de-final do torneio francês. Até agora, o confronto Guga x Gaudio contabiliza duas vitórias para cada. O desempate será neste sábado. O brasileiro venceu os dois primeiros jogos, mas jamais ganhou do rival numa quadra de saibro: perdeu em 2002, em Palma de Maiorca, quando voltava de cirurgia, e recentemente, na primeira rodada do Masters Series de Roma. O argentino foi derrotado em quadras rápidas. A primeira no Aberto da Austrália de 2001, por 7/5, 6/7, 6/3 e 7/5, e depois em Montreal, no mesmo ano, por 6/4 e 6/1. Guga espera que o tênis inspirado que mostrou diante do marroquino Hicham Arazi - quando cedeu apenas dois games - volte a aparecer na partida deste sábado. "Espero ter um dia tão perfeito como na última partida", disse o brasileiro. "Uma terceira rodada de Grand Slam é sempre muito difícil e acredito num jogo bem equilibrado e não em apenas três sets."