Guga enfrenta Gaudio na estréia em Roma Com muitas esperanças de "deslanchar" nesta semana, Gustavo Kuerten vai estrear diante do argentino Gaston Gaudio, 29.º do ranking mundial, no Masters Series de Roma. E o brasileiro até gostou do sorteio da chave, realizado neste sábado no Foro Itálico de Roma. "É o tipo de jogo que estava precisando", definiu Guga. "Vai ser uma partida muito difícil, diante de um tenista que vem jogando muito bem, mas se vencer posso deslanchar." Guga está mesmo precisando andar bem num torneio importante como o de Roma. Depois de ter vencido apenas duas partidas nesta temporada, em Monte Carlo e Barcelona, chega a um momento importante em que pode realizar boa campanha. Está treinando forte nos últimos dias e se passar por Gaudio teria na segunda rodada o vencedor de Agustin Calleri, da Argentina, e Stefan Koubek, da Áustria. O brasileiro está no lado da chave do cabeça dois, o espanhol Juan Carlos Ferrero. Festivo e bastante querido em Roma, onde foi campeão em 1999 e vice em 2000 e 2001, Guga participou neste sábado do sorteio da chave. Definiu por exemplo, que Andre Agassi vai estrear com o espanhol David Ferrer, que Marat Safin joga com o italiano Felippo Volandri e Carlos Moya com Fernando Vicente. Na hora de sortear seu adversário, passou a responsabilidade para o veterano tenista italiano Nicola Pietrangelli - que fez história nos seu país em jogos da Copa Davis -. Ao tirar o número referente a Gaudio, Pietrangelli esboçou um pedido de desculpas, mas Guga logo retrucou. "Não está bom...preciso de jogos assim." A estréia de Guga em Roma, porém, ainda não está definida podendo ser na segunda ou na terça-feira. O tenista brasileiro também deverá participar da chave de duplas do torneio, com a intenção de ganhar ritmo de jogo. Doping - O checo Bohdan Ulirhrach teve a confirmação de sua suspensão por doping e terá de ficar dois anos afastado do circuito, além de pagar uma multa de pouco mais de US$ 43 mil.