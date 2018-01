Guga enfrenta Ljubicic às 14h em Lyon Líder do ranking mundial pela 38.ª semana, 25.ª consecutiva, Gustavo Kuerten começou bem sua participação no ATP Tour de Lyon, ao vencer seu jogo de duplas. Ao lado do marroquino Hicham Arazi, derrotou os franceses Michael Llodra e Nicolas Mahut por 2 sets a 1, parciais 6/7 (7/3), 6/4 e 7/6 (7/3). Nesta terça-feira, Guga faz sua estréia na chave de simples diante do tenista croata Ivan Ljubicic, a partir das 14 horas, de Brasília, com transmissão anunciada pela ESPN Brasil. "Não vai ser moleza enfrentar o Ljubicic logo numa primeira rodada", afirmou Guga. "É um jogador que saca muito bem, bate forte na bola, além de ser bastante perigoso." Bem, pelo menos, Guga já conseguiu seu objetivo de ir adquirindo ritmo de jogo (depois de quase um mês sem jogar) ao participar da chave de duplas. Na sua partida de estréia, precisou de 2h16 para eliminar os franceses Llodra e Mahut. "Foi bem legal este jogo", definiu Guga. "Tivemos (Kuerten e Arazi) de salvar três match points no terceiro set e deu para treinar bastante já no primeiro jogo." Justamente este ritmo e adaptação à quadra de Taraflex (superfície bem rápida) de Lyon, que Guga queria alcançar ao pedir wild card (convite) para participar da chave de duplas. Nesta modalidade, além de familiarizar-se com as condições do torneio, treinou bastante seu saque e os voleios, fundamentos muito importantes para jogos em quadras rápidas e cobertas.