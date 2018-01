Guga enfrenta Martín por volta das 23 horas Depois de suar a camisa para vencer o espanhol Alex Corretja na estréia do torneio de Auckland, o tenista Gustavo Kuerten volta à quadra central nesta terça-feira, por volta das 23 horas, contra outro espanhol: Alberto Martín, número 52 do ranking mundial, vencedor do confronto contra o austríaco Stefan Koubek por duplo 6-4. O duelo marca o segundo jogo entre os dois. No primeiro, em 1999, Guga levou a melhor.