Guga enfrenta Mello às 18 horas nesta sexta Gustavo Kuerten e Ricardo Mello se enfrentam por uma vaga nas semifinais do Brasil Open, nesta sexta-feira, às 18 horas, com transmissão pela SporTV e Canal 21. A rodada começa às 14h45 com o cabeça de chave número 1, Rainer Schuettler diante do paraguaio Ramon Delgado, seguido de Vince Spadea e Sjeng Schalken. Kenneth Carlsen e Gaston Etlis jogam às 15 horas, na quadra 1.