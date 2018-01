Guga enfrenta número 80 da lista às 11h Em meio a neve, já densa neste início de outono na Rússia, Gustavo Kuerten aproveitou um pouco de seu dia de folga, nesta quarta-feira, para fazer um passeio pela histórica cidade de São Petersburgo, como parte do "Star Program" da ATP. Gostou do que viu da antiga Leningrado e voltou a tempo para ainda treinar com o técnico Larri Passos na quadra central do torneio. Afinal, nesta quinta-feira, Guga busca uma vaga nas quartas-de-final, jogando diante do romeno Victor Hanescu, número 80 do ranking mundial, um tenista com 1,98 metro de altura e dono de um saque muito poderoso. O jogo será às 17 horas local, 11 horas de Brasília. "Ele (Hanescu) saca realmente muito bem, mas não costuma ir muito à rede", disse Guga que enfrenta pela primeira vez este adversário. "Possui um jogo consistente de fundo de quadra e vou ter de estar bem novamente para avançar no torneio." Na primeira partida em São Petersburgo, Guga venceu o norte-americano Brian Vahaly e conseguiu sair de situações difíceis para seguir na competição. Depois, ganhou um dia de folga, o que é muito importante para quem vem se recuperando de uma tendinite no joelho direito, região sobrecarregada desde a cirurgia no quadril. Mesmo com este problema e jogando numa quadra de carpete, Guga pode ter uma boa chance de fazer boa campanha na Rússia. Se vencer seu jogo desta quinta-feira, enfrentaria nas quartas-de-final um tenista apenas razoável, o norte-americano Vincent Spadea, que eliminou o eslovaco Dominik Hrbaty por 6/4, 4/6, e 7/5. Fé - O técnico Larri Passos acredita em outro bom desempenho de Guga. Disse que seu pupilo voltou a acertar golpes importantes, como a cruzada de direita e a esquerda paralela, que estavam saindo um pouco nas últimas competições. Com maior confiança, o brasileiro pode impor seu favoritismo na Rússia. E num torneio em que Marat Safin já disse adeus na primeira rodada, um novo nome russo está surgindo: é Igor Andreyev, que entrou na chave como convidado (wild card) e eliminou nesta quarta-feira Max Mirnyi por 6/4 e 7/6 (7/1). O já veterano Yevgeny Kafelnikov também avançou, ao superar Nicolas Kiefer por 2/6, 6/3 e 6/4. Nesta quinta-feira, a rodada começa com Rainer Schuettler (ganhou de Jean-René Lisnard por 7/6 (7/5) e 6/1) diante de Vladimir Voltchkov, depois Guga enfrenta Hanescu, a seguir Kafelnikov pega Mikhail Youzhny e Igor Andreyev encerra o dia contra Sargis Sargsian.