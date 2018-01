Guga enfrenta Robredo em Stuttgart É curioso como Gustavo Kuerten elege alguns torneios e conquista seus títulos. Isso ficou claro em Roland Garros, já aconteceu também em Montecarlo e Roma. Agora, em Stuttgart, Guga joga com a mesma determinação destas outras competições. Está concentrado nos treinamentos, mantém uma rígida disciplina e, com este espírito, enfrenta nesta quinta-feira o espanhol Tommy Robredo por uma vaga nas quartas-de-final do Torneio de Stuttgart. A partida será a terceira da quadra central e deve começar por volta das 9 horas de Brasília. Este é o último torneio do ano para Guga em quadras de saibro. Por isso, não quer deixar escapar a oportunidade de conquistar o quinto título da temporada, depois de Buenos Aires, Acapulco, Montecarlo e Roland Garros. Na despedida de seu terreno preferido veio para uma competição que aprendeu a gostar, por causa da relação de sua família com a Alemanha. "Este é um torneio que jogo há muito tempo, acho que foi o primeiro grande que participei, ainda em 96, começando a do circuito", contou Guga na entrevista coletiva após sua estréia em Stuttgart. "Tem também uma relação importante com minha família, minha avó vem todos os anos, e os alemães gostam do meu estilo, além de serem fanáticos por tênis", prosseguiu. "Para mim é uma competição especial e espero também fazer história." A história de mais um título começou a ser construída com a boa vitória sobre Andrew Ilie, por 6/1 e 6/2, em incríveis 40 minutos e nesta quinta-feira desafia uma revelação espanhola, Tommy Robredo, dono de um estilo que o brasileiro gosta de enfrentar . "Vou ter de manter o meu estilo ofensivo diante do Robredo", contou Guga. "Estou com muita confiança, especialmente da forma como venho jogando, mas é certo que diante de um espanhol vou precisar de paciência e tranqüilidade para buscar os pontos."