Guga enfrenta Spadea por volta das 23h Depois de vencer com certa facilidade o espanhol Alberto Martin, o tenista Gustavo Kuerten volta à quadra central do ASB Tennis Center, nesta quarta-feira, por volta das 23 horas, para enfrentar o norte-americano Vincent Spadea, em busca de uma vaga na semifinal, na terceira partida da programação do ATP Tour de Auckland. Spadea venceu o holandês Fred Hemmes por 6-1 e 6-2.