Guga enfrenta Stepanek amanhã Gustavo Kuerten está investindo alto numa boa campanha no Masters Series de Paris, o seu último torneio oficial da temporada de 2002. Por isso, o brasileiro nem hesitou quando o norte-americano Andre Agassi o convidou para treinar neste domingo no Palais Ominisport de Bercy, o mesmo local da competição. Eles bateram bola por cerca de duas horas e Guga deixou a quadra convencido de que está bem preparado para a estréia nesta segunda-feira, diante do checo Radek Stepanek, número 69 do ranking mundial, em partida programada para as 13h30 (horário de Brasília). "Vai ser um jogo crucial", definiu Guga. "O Stepanek é um jogador que vem furando todos os qualies (em Paris, também passou pelo qualifying) e vem jogando muito bem nestas quadras rápidas. Se fizer uma boa estréia acho que posso acreditar numa boa campanha." Como a maioria dos jogadores checos, Stepanek joga com um estilo agressivo, bate plano na bola, sem muito efeito, o que não dá muito tempo para Guga preparar os seus golpes como gosta, com movimentos amplos. Apesar desta natural dificuldade contra jogadores deste estilo, o tenista brasileiro já mostrou incríveis melhoras na adaptação de seu jogo às quadras rápidas. "Não tenho dúvidas de que estou bem preparado para este torneio", afirmou Guga. "Treinei forte todos estes dias, joguei também com o Agassi e estou muito confiante." Se Guga fizer uma boa campanha em Paris, poderá até mesmo terminar o ano entre os 30 primeiros do ranking mundial, o que seria muito bom para um jogador que esteve com a temporada ameaçada com a cirurgia no quadril realizada em fevereiro. O brasileiro ocupa atualmente a 32ª posição e defende 35 pontos no torneio, precisando, portanto, passar para a terceira rodada para melhorar sua atual colocação.