Guga enfrenta tenista suíço amanhã Gustavo Kuerten irá jogar contra o suíço George Bastl nesta terça-feira, em sua estréia no ATP Tour de Los Angeles, nos Estados Unidos. O adversário de Guga entrou na chave principal do torneio após passar pelo qualifying e ocupa atualmente o 106º lugar no ranking mundial do tênis. Guga e Bastl nunca se enfrentaram antes em torneios da ATP. Nesta temporada, o suíço de 27 anos conseguiur duas vitórias em sete jogos disputados, mas uma delas foi justamente sobre o norte-americano Pete Sampras, em Wimbledon. Já o tenista brasileiro disputou 17 partidas este ano, por causa da parada de dois meses, depois da artroscopia no quadril, que fez em fevereiro. Ganhou 10 e perdeu sete. Guga perdeu na estréia do Aberto da Austrália, no único torneio em quadra rápida que disputou antes de Los Angeles, e no ATP de Buenos Aires, no saibro. Chegou às quartas-de-final em Mallorca, caiu na segunda rodada em Roma, chegou às quartas em Hamburgo, às oitavas em Roland Garros e na segunda rodada em Stuttgart. Assim, ele arrecadou US$ 145 mil em premiação em 2002. Depois de Los Angeles, ele jogará em Toronto, onde chegou à terceira rodada em 2001, Cincinnati, onde foi campeão, e no Aberto dos Estados Unidos, quando chegou às quartas-de-final. Ele tem 1.075 pontos para defender nesse roteiro. Em 2001 Guga chegou à final de Indianápolis, mas tirou a competição de seu programa nesta temporada. Depois do Aberto dos Estados Unidos, o tenista vai jogar na Costa do Sauípe, na Bahia. O alemão Tommy Haas será o cabeça-de-chave número 1 em Los Angeles e o norte-americano Andre Agassi, o número 2. Os outros cabeças, pela ordem, são o francês Sebastien Grosjean, o norte-americano Andy Roddick, Guga, o holandês Sjeng Schalken, o belga Xavier Malisse e o bielo-russo Max Mirnyi.