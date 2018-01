Guga enfrenta veterano em Montreal Cabeça-de-chave número 1 do Masters Series de Montreal, Gustavo Kuerten vai enfrentar na estréia um "vovô" do circuito internacional, o já veterano haitiano Ronald Agenor, de 36 anos. O jogo será apenas na terça-feira, em horário ainda a ser confirmado pela organização do torneio, que distribui quase US$ 3 milhões em prêmios para uma chave de 64 jogadores. Com muita insistência, Agenor mantém-se no circuito da ATP. Em Montreal já vez bonito ao passar pelo qualifying e garantir um lugar na chave principal. Embora seja haitiano, nasceu em Rabat, no Marrocos, e vive atualmente em Los Angeles, Estados Unidos. Simpático, foi por muitos anos um dos tenistas mais festejados da torcida francesa, em Roland Garros. Como todo marroquino de origem, fala francês com fluência e sempre se revelou muito amigo dos brasileiros: é fã de um boa caipirinha. Atualmente, ocupa a posição de número 178 do ranking mundial e com resultados como este no qualifying de Montreal, vai vivendo no circuito da ATP. Para Guga, esta estréia pode ser um bom começo de um torneio que promete ser difícil. O tenista brasileiro fez boa campanha em Los Angeles, ao chegar as semifinais e só perder para Andre Agassi por 6/7 (7/3), 6/3 e 6/3. Agora, já mais bem adaptado às quadras rápidas, o número 1 do mundo tem esperanças de outra boa campanha, só que, em passando pela estréia, teria pela frente adversários fortes na competição.