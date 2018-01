Guga enfrentará Agassi na semifinal Parece que Gustavo Kuerten encontrou a fórmula ideal de adaptar seu jogo e fazer seu tênis render bem também nas quadras rápidas. Com mais uma boa atuação em Los Angeles, Guga garantiu vaga nas semifinais do torneio ao derrotar, desta vez, um adversário de categoria, como o alemão Tommy Haas, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/3. Ele enfrentará o norte-americano Andre Agassi, que derrotou Jan-Michael Gambill, também dos Estados Unidos. Motivado, como nunca disse ter se sentido em competições deste tipo de superfície, o número 1 do mundo fez um jogo impecável para comemorar sua 15ª vitória consecutiva e a 7ª semifinal da temporada de 2001. "Acho que já encontrei o jeitinho de jogar nas quadras rápidas", disse Guga meio surpreso como se, de repente, tivesse encontrado respostas para várias dúvidas. "Se continuar jogando desta maneira, acredito que tenho boas chances de conseguir bons resultados nesta nova fase do ano." Diante de Tommy Haas, Guga não teve por nenhum momento sequer sua vitória ameaçada. Nos dois sets, não permitiu um break point para o adversário e, nos momentos decisivos, jogou com inteligência e eficiência para definir os pontos e ganhar as vantagens necessárias nesta vitória. "Mais uma vez o meu saque funcionou muito bem", disse Guga referindo-se ao fato de na partida anterior, ter conseguido muitos pontos com o seu serviço. "Estou sentindo bem a bola, jogando com motivação e confiança." Sempre que vai às finais de um torneio, Guga confessa que sua motivação multiplica-se. Nas primeiras rodadas de qualquer torneio pode estar sujeito a instabilidades, mas quando chega nas quartas-de-final disse que sente-se contagiado pelo clima competitivo, pela atmosfera da competição e seu jogo costuma render mais até do que o normal. "Gosto destes momentos, me sinto ainda mais motivado nestas horas em que a competição ganha um clima mais envolvente", admitiu. "Na verdade, quando estou próximo das finais, fico mais motivado."