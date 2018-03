Guga enfrentará cabeça-de-chave francês em Roland Garros O tenista Gustavo Kuerten enfrentará em Roland Garros o francês Paul Henri Mathieu, décimo nono colocado no ranking mundial. O torneio começa no próximo domingo e será o último da carreira de Guga no circuito profissional. O sorteio da chave foi realizado nesta sexta-feira no Club des Loges, e Guga, tricampeão do torneio realizado em Paris, foi sorteado para enfrentar um dos cabeças-de-chave. "Vai ser bacana enfrentar um francês aqui e um cara bem ranqueado como ele. Para mim é complicado, vejo nos treinos com caras que são ranqueados lá pelos 80, 90, que estou abaixo e preciso jogar sempre no limite, contra o Mathieu vai ser um jogo duro", disse Guga de acordo com nota de sua assessoria. "Mas ao mesmo tempo vai dar para aumentar o tempero do jogo (...) enfrentar o Mathieu, mesmo sendo duro, serve de motivação e inspiração. E vamos ver como vai ser a torcida, se torcerem por mim, aí vai ser um milagre." Kuerten e Mathieu se enfrentaram antes apenas uma vez em 2002, na final do ATP de Lyon em quadra de carpete coberto. O francês venceu a partida por 4-6, 6-3 e 6-1. A primeira partida de Guga em Roland Garros ainda não tem dia definido, e pode ser disputada no domingo, na segunda-feira ou na terça-feira.