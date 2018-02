Guga enfrentará Calleri amanhã Gustavo Kuerten terá pela frente o argentino Agustín Calleri na rodada desta quinta-feira pelo Masters Series de Indian Wells, em jogo que vale vaga para as quartas-de-final do torneio. Guga já enfrentou este adversário por três vezes e ganhou duas: em Santiago, em 2000, e Roland Garros, em 2001. A única derrota foi em 2001, em Buenos Aires, quando o tenista brasileiro decidiu depois do jogo passar pela cirurgia no quadril. Enquanto Guga passou pelo suíço Roger Federer, Agustín Calleri ganhou do inglês Tim Henman por 2 sets a 0, com 6/4 e 7/6 (7/4), pelas oitavas-de-final do torneio. O argentino é atualmente o número 41 do ranking mundial.