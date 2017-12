Guga enfrentará Clement na semifinal Gustavo Kuerten atingiu seu ?limite?, segundo ele mesmo definiu, para vencer o russo Marat Safin por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 7/6 (7/3), e garantir a vaga nas semifinais do ATP Tour de Lyon, em seu primeiro torneio do ano em quadras de carpete. Neste sábado, Guga decide a classificação para a final diante do francês Arnaud Clement, por volta das 10 horas (horário de Brasília), com transmissão da ESPN Brasil. O outro finalista sairá da preliminar entre o dinamarquês Kristian Pless e francês Paul-Henri Mathieu. "Joguei no meu limite, buscando o meu máximo para conseguir esta vitória", afirmou Guga. "Foi um grande dia, um grande desempenho e contra o Marat os jogos sempre são muito disputados." Esta foi a quarta vitória consecutiva de Guga diante de Safin. E como na maioria delas, foi num jogo muito equilibrado e emocionante. O brasileiro comprovou estar num bom momento. "Tive de jogar o meu melhor tênis para garantir esta vitória", revelou após a partida. "Agora, para as semifinais, todos estão jogando bem e tenho de me preocupar comigo e tentar novamente fazer o meu melhor." Guga também não teve como deixar de comentar seu bom retrospecto esta semana nos tie breaks. Ganhou os últimos três que disputou, dois contra o suíço Marc Rosset e um diante de Safin. "Mantive o controle do jogo, arrisquei na hora certa e mostrei um grande tênis", comemorou. Para a partida deste sábado, Guga pega um adversário que enfrentou apenas uma vez. Foi na primeira rodada do Masters Series de Miami de 2000, em que o brasileiro venceu por 6/7, 7/6 e 7/5, salvando um match point e, depois disso, chegou à final do torneio, perdendo para o norte-americano Pete Sampras. Clement chegou à semifinal ao vencer o francês Sebastien Grosjean por 6/3 e 7/6 (7/3). Já Mathieu ganhou do sueco Jonas Bjorkman por 7/5 e 6/4, enquanto Pless eliminou o também francês Nicolas Escude por 7/6 (7/5) e 6/4.