Guga enfrentará Goran Ivanisevic Os dois últimos campeões de Grand Slam, Gustavo Kuerten, em Roland Garros, e Goran Ivanisevic, em Wimbledon, fazem o principal duelo do dia desta quinta-feira pelo Masters Series de Cincinnati. O jogo, a partir das 20 horas (horário de Brasília) vale uma vaga nas quartas-de-final do torneio. Guga lidera o retrospecto por 3 a 1, mas desde que conquistou o troféu em Londres o tenista croata vem conseguindo resultados brilhantes e afastou de vez a má fase que o perseguiu por algumas temporadas. A guerra de saques promete imperar nesta partida. Guga mostrou toda a força de seu serviço ao superar nesta quarta-feira o alemão Tommy Haas em dois tie breaks, com 7/6 (7/3) e 7/6 (10/8), enquanto Ivanisevic aplicou 25 aces na sua vitória sobre o francês Nicolas Escude por 6/3 e 6/4. "Vai ser um jogo parecido com o do Roddick e também este com Haas", comparou Guga ao saber de seu adversário na próxima rodada. "Tenho certeza de que em alguns games nem sequer vou tocar na bola", prosseguiu. "Mas não posso me desesperar e aguardar uma chance para mostrar um nível acima e buscar a vitória." Na partida diante de Haas, predominou o bom serviço dos dois tenistas. No primeiro set não houve quebras e Guga foi o único ameaçado, salvando dois break points. Na segunda série, o brasileiro chegou a ter uma chance de quebra. Haas livrou-se do perigo com um ace e tudo ficou para o tie break, no qual o brasileiro soube jogar com eficiência, afastando a sina de não ir bem nos desempates. "Vencer nos tie breaks tem sido muito importante para aumentar minha confiança", disse Guga. "No saibro, se deixo escapar uma chance no desempate ainda posso tentar reagir no set seguinte, mas numa quadra rápida e com um calor tão forte como em Cincinnati, foi decisivo ter vencido em dois sets." O calor vem preocupando os tenistas e treinadores. Larri Passos revelou que os treinamentos estão sendo mais curtos, para não exigir demais dos jogadores. "Acho que nestes momentos o Guga tem de colocar o coração na quadra e lutar até o fim pela vitória", disse o treinador. "Fiquei contente neste jogo com o Haas, pois o Guga variou bastante seus golpes e soube como vencer esta partida." Número 1 do ranking mundial, Guga já venceu por três vezes o Ivanisevic, número 19. A única derrota do brasileiro aconteceu em quadra de carpete, em Viena em 1999, por 6/1, 6/7 e 6/4. Nos outros encontros, o brasileiro marcou 7/6 e 6/3 em Miami, no ano passado; 6/4, 6/2 e 6/4, no US Open de 99; e 7/6 e 7/5 em Munique em 1996. Em outros jogos da rodada de Cincinnati, Yevgeny Kafelnikov (Rússia) ganhou de Fabrice Santoro (França) por 6/1 e 6/4; Jan Michael Gambill (EUA) de Jiri Novak (República Checa) por 7/6 (7/2) e 6/2; Nicolas Kiefer (Alemanha) de Todd Martin (EUA) por 6/1, 4/6 e 6/2; Tim Henman (Inglaterra) de Hyung Taik Lee (Coréia do Sul) por 6/3 e 6/3; Max Mirnyi (Bielo-rússia) de Andrei Pavel (Romênia) por 6/1 e 6/1; Patrick Rafter (Austrália) de Xavier Malisse (Suíça) por 6/0 e 6/3; e Greg Rusedski (Inglaterra) de Gaston Gaudio (Argentina) por 7/6 (7/2 e 7/6 (7/1).