Guga enfrentará Lapentti em Stuttgart Em mais uma vitória em menos de uma hora de jogo, Gustavo Kuerten derrotou o espanhol Tommy Robredo por 6/4 e 6/1 e já garantiu vaga nas quartas-de-final do Torneio de Stuttgart. Com atuações incríveis e muito rápidas - venceu o australiano Andrew Ilie (6/1 e 6/1) em apenas 40 minutos e agora com Robredo precisou de 57 - o brasileiro passou a ser chamado de Guga express em Stuttgart. Nesta sexta-feira, espera por uma duelo bem mais difícil: vai desafiar seu velho conhecido e amigo Nicolas Lapentti pelas semifinais. Este jogo será o terceiro do dia na quadra central e deve começar por volta das 9 horas de Brasília. "Diante do Robredo demorei um pouco para esquentar", disse Guga. "Não comecei tão bem, como havia feito na estréia, mas depois, no segundo set, encontrei a maneira certa de jogar e estive bem perto do meu melhor nível. Acho que quando começo a jogar bem, costumo crescer em quadra e os adversários parece que ficam apavorados." E foi bem isso que aconteceu. Depois de equilibrar o primeiro set, Tommy Robredo ficou mesmo assustado com o volume de jogo de Guga. O espanhol não conseguiu mais manter-se na ofensiva e corria de um lado para o outro na tentativa de devolver as bolas. Enquanto isso, o brasileiro parecia crescer cada vez mais, soltou seus golpes com facilidade e eficiência para vencer outro jogo com um belo tênis. "Daqui para frente vou ter duelos mais duros", disse Guga. "Já esperava uma partida bem mais difícil com o Robredo, mas felizmente minha direita funcionou bem, tinha hora até que batia para errar, forte mesmo, mas a bola ainda caia na linha", prosseguiu. "Novamente deu tudo certo."