Guga enfrentará o "freguês" Schalken A sorte parece que voltou a acompanhar Gustavo Kuerten, depois dele ter afugentado o fantasma da má fase. Na próxima rodada do Masters Series de Paris vai ter pela frente um velho e conhecido freguês, o holandês Sjeng Schalken, que surpreendeu o norte-americano Andy Roddick ao vencê-lo por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3 e 7/5. No retrospecto, Guga leva vantagem de 7 a 0 sobre Schalken. A partida válida pelas oitavas-de-final será disputada a partir das 13h30 de Brasília, nesta quinta-feira, com transmissão pela SporTV. "Acho que da forma como joguei na estréia, diante do Bohdan (Ulihrach), tenho apenas de pensar no meu jogo, não me preocupar com o adversário e tentar novamente mostrar o meu melhor." Eliminado da chave de duplas, Guga agora concentra suas atenções na chave individual, na qual uma boa campanha em Paris poderá deixá-lo mais próximo de terminar a temporada, pela segunda vez consecutiva, como o número 1 do mundo. Os confrontos com Sjeng Schalken vem desde 1996, no challenger de Indian Wells( 6/3 e 6/3); depois em 97, no US Open (6/4, 6/4 e 6/4); 97, em Moscou (6/7, 6/4 e 6/2); 99 Masters Series de Indian Wells (6/3 e 6/2; 99, Roland Garros (6/2, 6/4 e 6/2); 99 Masters Series de Indian Wells (6/4 e 6/2); e a última partida foi em Monte Carlo por 6/7, 6/2 e 6/4.