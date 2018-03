Guga enfrentará Paul-Henri Mathieu em Roland Garros

Gustavo Kuerten já conhece seu adversário na primeira rodada em Roland Garros, última etapa da despedida das quadras. Ele estreará contra o francês Paul-Henri Mathieu, número 19 do mundo. A data da partida ainda não foi definida. Veja também: Bellucci vai enfrentar Nadal na estréia em Roland Garros Guga enfrentou Mathieu em apenas uma oportunidade. Os dois se encontraram na final do Torneio de Lyon em 2002, vencida pelo francês por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/1. Mathieu não costuma se dar bem quando joga em Roland Garros. Seu melhor desempenho foi em 2002, quando foi eliminado nas oitavas-de-final. No últimos três anos, o francês não passou da terceira rodada. Caso avance para a segunda rodada, Gustavo Kuerten terá um adversário teoricamente mais fácil pela frente. O tricampeão de Roland Garros enfrentaria o vencedor da partida entre o espanhol Oscar Hernández e o checo Ivo Minar. Marcos Daniel, outro brasileiro garantindo na chave principal de Roland Garros, terá uma estréia dura. Ele enfrentará o espanhol Juan Carlos Ferrero, campeão do Grand Slam em 2003. O suíço Roger Federer duelará com o norte-americano Sam Querrey na primeira rodada. Já o espanhol Rafael Nadal, tricampeão em Roland Garros, pegará o brasileiro Thomaz Bellucci, que veio do qualifying. Atualizado às 16 horas para acréscimo de informação