Guga enfrentará ?quali? na estréia Gustavo Kuerten contou com boa dose de sorte no sorteio das chaves para o Torneio de Los Angeles, realizado neste sábado. Em seu primeiro torneio em quadras duras desde a cirurgia no quadril em fevereiro deste ano, o brasileiro vai estrear diante de um jogador vindo do qualifying. Cabeça-de-chave número 5 da competição, atrás de Tommy Hass, Andre Agassi, Sebastien Grosjean e Andy Roddick, Guga precisa ir bem em Los Angeles. Ele defende 75 pontos da semifinal do ano passado e se cair antes, corre o risco de deixar o grupo dos 20 primeiros. Se passar pela estréia, o brasileiro poderá ter pela frente outro jogador pouco conhecido: o adversário sairá do confronto entre o inglês Martin Lee e o japonês Takao Suzuky. Além de enfrentar um qualifyer na estréia, Guga recebeu uma outra boa notícia neste sábado. Vítima de uma virose, o australiano Lleyton Hewitt decidiu não disputar o torneio. Outro campeão de Grand Slam que está fora é o sueco Thomas Johansson. Vencedor do Aberto da Austrália ele sente uma lesão no joelho. A chegada de Guga a Los Angeles estava prevista para este sábado. O tenista estava na Alemanha, onde disputou o ATP Tour de Stuttgart e acabou eliminado na segunda rodada.