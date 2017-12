Guga enfrentará Roddick em Cincinnati Gustavo Kuerten estreará no Torneio Masters Series de Cincinnati contra o norte-americano Andy Roddick, que na quinta-feira eliminou o tenista brasileiro do Torneio de Montreal. A competição começa segunda-feira e o brasileiro é o cabeça-de-chave número 1. Ainda não está definido o dia da estréia de Guga, que neste sábado já treinava na quadra 6 do ATP Tennis Stadium, onde bateu bola com o israelense Harel Levy. Se passar pelo norte-americano, Kuerten enfrentará o vencedor da partida entre o alemão Thomas Haas e um tenista que sairá do torneio qualificatório. A chave do brasileiro pode ser considerada bastante difícil, já que nas rodadas seguintes poderá ter como adversários Nicolas Escude, Goran Ivanisecic, atual campeão de Wimbledon, Pete Sampras (tricampeão em Cincinnati) e Yevgeny Kafelnikov. A outra parte da chave é encabeçada pelo norte-americano Andre Agassi e conta ainda com os australianos Patrick Rafter e Lleyton Hewitt e os espanhóis Carlos Moya e Juan Carlos Ferrero.