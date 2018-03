Guga enfrentará tenista do qualifying Cabeça-de-chave número 1 e vice-campeão do ano passado, o brasileiro Gustavo Kuerten vai estrear no Masters Series de Roma diante de um jogador vindo do qualifying. Assim, só ficará mesmo conhecendo seu adversário neste domingo à noite, quando termina a fase de classificação. Guga, aparentemente, ficou satisfeito com a definição da chave principal de Roma, mas como sempre, fez uma advertência. "Há dois lados em se enfrentar um jogador vindo do qualifying", afirmou o tenista brasileiro. "Já sei que não terei de enfrentar um tenista de ranking tão bom, mas, em compensação, que joga o qualifying e quando passa para a fase principal já costuma chegar embalado e isso pode ser um perigo." Confiante em outra boa campanha em Roma, Guga - que foi semifinalista em 98, campeão em 99 e vice-campeão no ano passado - está treinando forte estes últimos dias, na Itália, para evitar surpresas.