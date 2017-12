Guga enfrentará Zabaleta em Cincinnati Gustavo Kuerten terá uma boa estréia no Masters Series de Cincinnati, que começa segunda-feira, nos Estados Unidos. Ele vai enfrentar o argentino Mariano Zabaleta, número 31 do ranking mundial. Apesar da boa classificação do adversário, que também ocupa a 20ª posição na Corrida dos Campeões, o confronto teoricamente é bom para Guga, pois o argentino prefere o fundo de quadra ao jogo de saque e voleio, que tanto inferniza o tenista brasileiro. Guga é o único brasileiro já garantido na chave principal em Cincinnati. Flávio Saretta precisaria jogar o qualifying para entrar na competição.