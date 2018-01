Guga entra em quadra como 15º do ranking O tenista brasileiro Gustavo Kuerten entra em quadra nesta segunda-feira, logo mais às 11 horas, diante do norte-americano Mardy Fish (55º), no Masters Series de Montecarlo, após ter sido confirmado na 15ª colocação do ranking de Entradas da ATP, que não sofreu alterações em suas primeiras colocações, com 1.585 pontos. O australiano Lleyton Hewitt segue na liderança da lista, com 4.410. Confira o ranking de Entradas da ATP: 1) Lleyton Hewitt (AUS) - 4.410 pontos 2) Andre Agassi (EUA) - 4.295 pontos 3) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 3.135 pontos 4) Carlos Moyá (ESP) - 2.970 pontos 5) Roger Federer (SUI) - 2.515 pontos 6.) Andy Roddick (EUA) - 2.430 pontos 7) Albert Costa (ESP) - 2.235 pontos 8) Marat Safin (RUS) - 2.090 pontos 9) Jiri Novak (CHE) - 1.991 pontos 10) Sebastien Grosjean (FRA) - 1.870 15) Gustavo Kuerten (BRA) - 1.585 pontos