Guga entra em quadra contra Hewitt O tenista brasileiro Gustavo Kuerten já está na quadra central da arena montada na Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis, para enfrentar, neste domingo, o australiano Lleyton Hewitt pelas quartas-de-final da Copa Davis de Tênis. A Austrália está com a vantagem de 2 a 1 sobre o Brasil ao vencer, no sábado, a partida de duplas com Patrick Rafter e Hewitt contra Jaime Oncins e Gustavo Kuerten por 3 sets a 0. Na primeira partida da competição, Guga havia derrotado Rafter por 2 sets a 1 e desistência enquanto Hewitt passou com facilidade por Fernando Meligeni por 3 sets a 0. Os tenistas neste momento fazem aquecimento e devem iniciar a partida dentro de instantes.