Guga entra em quadra por volta das 20h Em busca da uma vaga nas semifinais do torneio de Long Island e de reencontrar seu melhor nível para a disputa do Us Open, o tenista Gustavo Kuerten entra em quadra nesta sexta-feira à noite, por volta das 20 horas, para enfrentar o marroquino Younes El Aynaoui, em jogo válido pelas quartas-de-final da competição. No retrospecto, Guga leva vantagem. Nas duas vezes em que os tenistas se encontraram, o brasileiro venceu em todas as oportunidades, em Monte Carlo em 2001 e em Lyon, neste ano.