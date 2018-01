Guga entra em quadra por volta das 22h O tenista brasileiro Gustavo Kuerten volta à quadra nesta quarta-feira, por volta das 22h, em busca de uma vaga na terceira rodada do Aberto da Austrália. Ele vai enfrentar o checo Radek Stepanek, número 69 do ranking mundial, adversário jamais vencido. Depois de estrear com vitória sobre o marroquino Hicham Arazi por 3 sets a 0, Guga tem dois tabus para quebrar na competição: vencer pela primeira vez o rival e passar da segunda rodada do primeiro Grand Slam do ano.