Guga entra em quadra por volta das 23h30 O tenista Gustavo Kuerten tenta a sua terceira vitória no Aberto da Austrália nesta quinta-feira por volta das 23h30 (horário de Brasília). Guga vai enfrentar o tailandês Paradorn Srichaphan, cabeça-de-chave número 13, no segundo jogo da quadra Vodafone Arena. Srichaphan venceu Guga, no único jogo que fizeram, no torneio de Madri em 2000, por 6/4 e 6/4. Se vencer, o brasileiro vai enfrentar nas oitavas-de-final do Grand Slam o ganhador do jogo entre o sueco Tomas Enqvist e o norte-americano Andre Agassi.