Guga entra na briga pelo Masters Cup Com as quartas-de-final de Roland Garros, Gustavo Kuerten irá aparecer na próxima segunda-feira como o 13º colocado na Corrida dos Campeões e, com isso, passa definitivamente a fazer parte da briga por uma das oito vagas do Masters Cup de Houston, que, em novembro, reúne os oito melhores tenistas da temporada. Na lista de entradas, Guga sobe algumas posições. Passa do 30º lugar para algo próximo do 25º, o que já é significativo, pois nas últimas competições ele só havia perdido em primeiras rodadas. Neste novo momento, a estratégia de Guga para a temporada de 2004 também deve tomar rumos diferentes. Vai escolher melhor seus torneios e só vai jogar os que tiver realmente chance de ganhar. Pete Sampras e Andre Agassi já fizeram isso em certo período e foi a melhor solução para se manterem entre os líderes por muito tempo. Assim, o tenista brasileiro dificilmente irá jogar em Wimbledon, pois teria muito pouco tempo para a reabilitação. Em compensação, deve colocar em sua agenda algumas competições que, a princípio, estariam fora. Pode escolher jogar torneios europeus no saibro como Gstaad, Stuttgart e Kitzbuehel. Deve escolher pelo menos um deles para determinar sua volta às quadras, após novo período de tratamento, que já começa na próxima semana em Florianópolis. "Quero ainda jogar os grandes torneios, como o US Open e os Jogos Olímpicos", afirmou Guga. "Só que em todos é importante estar em condições de brigar por vitórias, sem comprometer a reabilitação." Se seus planos derem certo, em alguns meses Guga também poderá colocar-se entre os dez primeiros do ranking mundial, o que sempre foi seu objetivo. Só que, como advertiu, terá de ser uma subida lenta e gradativa, justamente para não correr riscos.