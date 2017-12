Guga entra para o grupo dos US$ 10 mi Guga esta semana passou também a integrar o clube dos jogadores que já acumularam mais de US$ 10 milhões em prêmios na carreira. A lista conta com apenas 15 tenistas é tem Pete Sampras na liderança com US$ 41,3 milhões, seguido do alemão Boris Becker, US$ 25; Andre Agassi, US$ 22; Ivan Lendl, US$ 21; Stefan Edberg, US$ 20; Michael Chang, US$ 18,8; Yevgeny Kafelnikov, US$ 18,7; Goran Ivanisevic, US$ 18,5; Jim Courier, US$ 14; Michael Stich, US$ 12,590; John Mcenroe, 12,530; Thomas Muster, US$ 12,2; Sergui Bruguera, US$ 11,5; Petr Korda, US$ 10,4; e Guga com US$ 10,041 milhões.