Guga enxuga calendário do 2º semestre Agora é oficial: Gustavo Kuerten está mesmo fora da disputa do Torneio de Wimbledon, a partir do dia 21, em Londres. Por recomendação médica, o tenista brasileiro vai enxugar bastante seu calandário para este ano e só volta a jogar dentro de sete semanas , a partir do dia 26 de julho, no Masters Series do Canadá. Depois, participa do Masters Series de Cincinnati, da Olimpíada de Atenas e do US Open, em Nova York. Todos torneios de quadras sintéticas. "Vou precisar de mais seis semanas para uma boa recuperação", revelou Guga, nesta quarta-feira, em Florianópolis. "Estou jogando um tênis de alto nível, acho que posso vencer qualquer um, mas para isso preciso estar livre das dores no quadril." Neste período, Guga vai investir no tratamento de fisioterapia, deixando os treinos mais intensos para a fase final de recuperação. O tenista não escondeu sua satisfação pelos recentes resultados alcançados com as quartas-de-final de Roland Garros. "Em Paris deu para sentir que posso jogar de igual para igual com os líderes do ranking", afirmou. "Quero poder estar de volta, em condições de lutar por vitórias." Em Paris, no seu caminho para as quartas-de-final de Roland Garros, Guga chegou a vencer o número 1 do mundo, o suíço Roger Federer, e só perdeu para o argentino David Nalbandian, mas, ainda assim, depois de desperdiçar quatro chances de levar o jogo para o quinto set. Com este anúncio de calendário, Guga já deixa claro também que não vai, mais uma vez, jogar a Copa Davis. O Brasil enfrenta a Venezuela na terceira semana de julho, em Caracas. Em compensação, o tenista brasileiro poderá acumular pontos importantes nos torneios da temporada norte-americana de quadras rápidas. Afinal, tanto no Canadá como em Cincinnati, e até mesmo no US Open, não tem muitos pontos a defender. E, se realizar boas campanhas, pode subir bastante no ranking mundial.