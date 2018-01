Guga espera adversário em Paris Em busca da reabilitação, depois de cinco derrotas consecutivas, o brasileiro Gustavo Kuerten poderá ter uma antecipação do desafio da Copa Davis 2002 logo na sua estréia no Masters Series de Paris. Se o checo Bohdan Ulihrach vencer o seu jogo na primeira rodada, diante de um tenista saído do qualifying, ele enfrentará Guga na partida seguinte. Brasil e República Checa são adversários na competição entre países do ano que vem, em confronto marcado para fevereiro. Guga está empenhado em sair da má fase e um eventual jogo diante de Ulihrach pode ser bom para o brasileiro, que tem um retrospecto favorável diante do tenista checo. Além de enfrentar o trauma das derrotas recentes, Guga vai precisar de boas apresentações para repetir a campanha do ano passado, quando alcançou as semifinais em Paris. Na sua chave estão tenistas fortes, como o norte-americano Andy Roddick, que poderia enfrentar o brasileiro nas oitavas-de-final. Outro que pode cruzar seu caminho é o russo Marat Safin. O maior rival de Guga na luta pela liderança do ranking mundial, o australiano Lleyton Hewitt, é outro que ainda não conhece seu adversário de estréia em Paris. Ele vai jogar contra o vencedor da partida entre o equatoriano Nicolas Lapentti e um jogador saído do qualifying.