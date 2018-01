Guga espera batalha contra Henman Toda concentração mostrada por Gustavo Kuerten na partida em que derrotou Mark Philippoussis em três tiebreaks - 6/7 (7/5), 7/6 (13/11) e 7/6 (7/1) -, num jogo em que sobreviveu a cinco match points, transformou-se na mais pura descontração na entrevista coletiva no Palais Omnisport de Bercy, em Paris. Guga entrou na sala com um largo sorriso e já enfatizou a conquista de sua sétima vitória consecutiva em um quadra de carpete. É como se tivesse conquistado um Grand Slam, afinal, para ganhar um torneio com o Roland Garros, Wimbledon ou US Open são necessárias exatas sete vitórias. ?São sete consecutivas?, acentuou Guga. ?Ganhei um monte de tie breaks e provei que o ano não tinha mesmo terminado para mim. Para esta quinta-feira contra o Tim Henman vai ser outra batalha igual. É um jogador que também saca muito bem, vai para a rede e vou precisar de muita paciência se quiser vencer." A paciência, aliada a uma série de outras virtudes, foi uma das armas de Guga em sua partida diante de Philippoussis. Senão como explicar o fato de não ter se desesperado ao ser vítima de 31 aces entre muitos outros saques a mais de 200 km/h. ?Já sabia que iria tomar um montão de aces?, disse. ?Tinha de esperar uma oportunidade para tentar quebrar o seu serviço, mas nem isso aconteceu e a vitória só veio mesmo nos tie breaks.? Esta conquista de Guga causou uma verdadeira confusão na definição da oitava e última vaga para o Masters Cup de Houston. Philippoussis perdeu sua chance. O francês Sebastien Grosjean, eliminado nesta quarta-feira, por Tim Henman, também disse adeus a Houston; o marroquino Younes El Aynaoui também está fora, assim como o australiano Lleyton Hewitt e o holandês Sjeng Schalken. Assim, o único que pode roubar o lugar do argentino David Nalbandian - fora do torneio de Paris por causa de uma contusão no pulso - é o tailandês Paradorn Srichaphan. Guga tem uma chance ainda de ir para Houston. Se chegar às finais em Paris poderá ganhar uma vaga como ?alternate?, ou seja reserva. Receberia assim um bom dinheiro para estar no torneio, apenas a espera de alguém se machucar e entrar na competição. Sem se preocupar com a classificação para Houston, o técnico de Guga, Larri Passos, também estava eufórico. ?Guga esteve focado o tempo todo na partida.?