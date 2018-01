Guga espera deslanchar na Argentina O torneio de Buenos Aires poderá ser o verdadeiro começo de temporada para Gustavo Kuerten. No ano passado, ele também viveu situação semelhante. Não andou bem no Aberto da Austrália e, depois, ao conquistar o título de Santiago do Chile, iniciou uma fase vitoriosa que terminou com a posição de número 1 do mundo, no Masters Cup, em Lisboa. "No ano passado também foi assim", disse Guga. "Demorei para conseguir bons resultados, mas depois deslanchou". Depois de defender o Brasil pela Copa Davis e tirar uma semana de descanso e preparação, Guga se sente agora em condições ideais de buscar pontos para o ranking mundial. Chegou a Argentina no sábado e pareceu até um pouco surpreso com a festiva recepção. Por onde anda é saudado como ídolo. "Estou me sentindo muito bem na Argentina", disse. "Acho que há cinco anos não jogo em Buenos Aires e estou revendo bons amigos dos tempos em que buscava os primeiros pontos no ranking mundial." A estréia na chave individual será na terça-feira, contra o australiano Richard Fromberg. A partida não deve servir como prévia da Copa Davis, pois dificilmente o adversário fará parte da equipe australiana. Fromberg é dos poucos jogadores de seu país adaptados ao piso de saibro e chegou, inclusive, a vencer Guga no Masters Series de Hamburgo, em 1997, um pouco antes de o brasileiro consagrar-se campeão de Roland Garros. Nesta segunda, ele inicia a participação na chave de duplas, ao lado do norte-americano Donald Johnson.