Guga espera dificuldades contra Coria A defesa do título de campeão de Roland Garros vai começar quente para Gustavo Kuerten. Logo na estréia já terá um desafio e tanto, diante do arrogante e talentoso Guillermo Coria. O jogo ainda não tem data definida. Tanto pode ser segunda, como terça-feira. Fernando Meligeni também enfrentará um adversário perigoso na sua estréia: joga com o suíço Michel Katrochvil. "Será um jogo complicado para primeira rodada", admitiu Guga. "De repente acho que pode ser o melhor entre todos da rodada de abertura, deste ano. Vou dar o meu melhor e tentar também desfrutar um pouco para aliviar a pressão da defesa do título." Guga sabe que irá precisar começar forte a competição deste ano para não ter uma surpresa. Guillermo Coria, de 20 anos, e 25.º colocado no ranking mundial é considerado uma das maiores sensações do tênis argentino dos últimos tempos. Na temporada passada, conseguiu uma verdadeira façanha ao ganhar quatro etapas do circuito da Copa Ericsson. Este ano já foi campeão em Viña Del Mar. O desafio Guga x Coria é visto como um jogo especial. Costuma-se dizer que reúne o presente e o futuro do tênis sul-americano. Recentemente o brasileiro enfrentou o argentino nas semifinais de Montecarlo e deu uma espécie de "cala boca" nas especulações. Ganhou por 6/4 e 6/2, sem deixar dúvidas de que ainda reina como o melhor nas quadras de saibro. "Fiz bons jogos este ano", contou Guga andando rapidamente para o vestiário, depois de duas horas de intenso treinamento, sob um sol forte em Paris. "Mas tem muitos caras que estão também jogando bem. Só que sinto estar pronto e preparado para triunfar novamente em Roland Garros, como fiz no ano passado." Com exceção desta estréia "complicada", Guga teria, em tese, um torneio muito parecido com o do ano passado, conforme determinou o sorteio realizado hoje em Paris. Nas quartas-de-final, teria pela frente o russo Yevgeny Kafelnikov e nas semifinais o espanhol Juan Carlos Ferrero, exatamente igual a 2000. Em outros duelos interessantes da primeira rodada de Roland Garros 2001, o norte-americano Andre Agassi jogará com o sueco Thomas Johansson, enquanto Marat Safin terá pela frente o austríaco Markus Hiplf. Ferrero joga a primeira partida com o perigoso tenista da Áustria, Stefan Koubek. No feminino, depois da desistência da campeã do ano passado, Mary Pierce, agora foi a vez de Monica Seles anunciar sua saída do torneio por causa de contusão. Segundo o sorteio, Martina Hingis, em busca de seu primeiro título em Paris estréia com Gala Leon Garcia, enquanto a cabeça-de-chave número dois, a norte-americana Venus Williams, terá uma estréia perigosa com a alemã Barbara Schett.