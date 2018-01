Guga espera equilíbrio contra Lapentti Depois da fácil vitória sobre o espanhol Tommy Robredo - 6/4 e 6/1 em menos de 1 hora - o brasileiro Gustavo Kuerten espera por uma partida equilibrada nesta sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, contra o equatoriano Nicolas Lapentti, pelas quartas-de-final do Torneio de Stuttgart. Diante de um amigo, como Lapentti, sente-se um pouco sem jeito, com dificuldades para manter seu estilo agressivo. Por isso, advertiu que acredita em um jogo meio nervoso. "Já conheço muito bem o Lapentti e acho que vai ser uma partida em que a parte mental terá influência", admitiu Guga. "Mas espero voltar a jogar bem, estar solto para manter as esperanças de um título em Stuttgart, que seria muito importante nesta minha volta." Guga conhece Lapentti desde os tempos de juvenil. Nos primeiros anos de circuito formaram parcerias em duplas e o primeiro título do brasileiro em Roland Garros foi com Lapentti nas duplas juvenis. Agora, no circuito profissional mantém um bom relacionamento. No retrospecto, Guga está em vantagem de 4 a 2 diante de Lapentti. O brasileiro ganhou em Furth, 1996, na Alemanha, venceu também 98 em Roma, Masters Cup de Hannover, em 99; e em Roland Garros, em 2000. As vitórias do equatoriano foram em 98 em Santiago e 99 no ATP de Lyon.