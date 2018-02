Guga espera grande duelo com Federer Satisfeito com sua estréia no Masters Series de Indian Wells, com vitória sobre Goran Ivanisevic por 6/2 e 6/4, Gustavo Kuerten espera por um grande desafio na rodada desta terça-feira diante do suíço Roger Federer, jogador que vem de dois títulos, Marselha e Dubai e com grandes atuações. "Fiz uma boa estréia em Indian Wells, foi um bom começo e já deu para ganhar um pouco mais de confiança nesta quadra", avisou Guga. "Agora já passou a ansiedade da estréia e vou enfrentar um cara que vem jogando muito bem, como o Federer. Vou entrar sem nada a perder, podendo arriscar um pouco mais e soltar bastante meus golpes. Se vencer este jogo, certamente, será o meu melhor resultado do ano." Guga numa concorrida entrevista em Indian Wells - há tempos não joga nos Estados Unidos - falou sobre seu novo momento no tênis, em que as coisas não são tão fáceis quanto antes "naquela época jogava cinco torneios e ganhava três ou quarto", lembrou. "Eram momentos meio irreais." Apesar de não se julgar o mesmo, Guga garante que já pode jogar no mesmo nível de outros adversários e seu principal objetivo agora é manter o mesmo padrão de jogo do começo ao fim do campeonato. Pela paz - Gustavo Kuerten diz que reza pela paz. Em Indian Wells, a imprensa norte-americana quis saber se o tenista brasileiro jogaria no Oriente Médio num possivel estado de guerra. O tenista brasileiro lembrou que seu calendário já tinha previsto, há alguns anos, disputar torneios nesta região e não colocou obstáculos. "Espero que se encontre uma solução com conversas, com negociações e não se deixe chegar a uma situação crítica. Eu estou rezando pela paz."