Guga espera mais facilidade em Los Angeles Depois do susto na estréia em Los Angeles, Gustavo Kuerten espera ter um jogo mais tranqüilo nesta quinta-feira, diante do norte-americano Eric Taino - número 141 do ranking - , em busca de uma vaga nas quartas-de-final. Guga precisou de três sets e muita paciência para vencer o canadense Frederik Niemeyer, na primeira rodada, por 3/6, 7/6 (7/2) e 6/4. ?Fiquei surpreso com o jogo do Niemeyer?, disse Guga. ?Toda vez que tinha uma chance, ele reagia com um bom saque. Só mesmo no terceiro set, quando consegui uma quebra de serviço logo no primeiro game senti que dava para deslanchar." O jogo foi tão preso, com poucas trocas de bolas e o canadense investindo no seu saque, que logo após a partida, o técnico Larri Passos chamou Guga para um bate bola, para ?soltar o braço", como dizem os tenistas. ?Para o jogo contra o Taino, acho que vou me sentir melhor, pois ele fica um pouco no fundo de quadra e não vai tanto para o saque e voleio como fez Niemeyer."