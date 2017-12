Guga espera vencer pelo menos um jogo Tricampeão de Roland Garros, Gustavo Kuerten encara o torneio deste ano de uma forma bem mais modesta e realista. Diz que se vencer a primeira rodada, num jogo em melhor-de-cinco sets, já seria muito importante para o seu atual estágio de recuperação física. Consciente de seus problemas físicos, Guga enfatiza a necessidade de um período maior para se colocar novamente nas condições ideais. "Vencer um jogo em melhor-de-cinco sets é uma batalha bem mais complexa e complicada", afirmou Guga. "Em outros anos sempre ia para quadra ´sobrando´ energia, mas agora preciso dosar e ver até onde posso chegar." Animado, apesar da delicada situação, Guga participou nesta quinta-feira de uma clínica beneficente em um clube próximo a Paris, ao lado de tenistas franceses como Sebastien Grosjean e Paul-Henri Mattieu. O tenista brasileiro revelou-se otimista e disposto a cumprir todos os estágios necessários para reencontrar-se com o seu melhor nível. "Nestes últimos dois anos alternei bons e maus momentos, mas jamais cheguei a jogar no nível de antes da cirurgia", admitiu Guga. "Se possível, quero agora voltar ao que era antes. Mas, para isso, vou precisar ter muita paciência por todo esse ano. Escolher melhor os torneios, enxugar meu calendário e dar prioridade ao meu corpo." Apesar da necessidade de se resguardar, Guga deixou claro que não há riscos na sua participação em Roland Garros e até será importante para definir alguns padrões de sua recuperação. Revelou também que a Olimpíada de Atenas, em agosto, continua como uma de suas prioridades. Nesta sexta-feira, Guga vai ter uma idéia melhor de até onde pode ir em Roland Garros. Às 11 horas (6 horas no horário de Brasília), será feito o sorteio da chave principal, com a definição de seu adversário de estréia. Também nesta sexta-feira chega a Paris Flávio Saretta, que, depois de jogar em Hamburgo semana passada, preferiu fazer sua preparação para Roland Garros em São Paulo. Ele já está garantido na chave principal. E mais brasileiros podem também chegar à chave principal, jogando nesta sexta-feira a rodada decisiva do qualifying. Ricardo Mello enfrenta o sul-coreano Hyung-Taik Lee, enquanto Franco Ferreiro, que superou nesta quinta-feira o argentino Martin Arguello por 6/3 e 6/4, terá um duelo difícil contra a revelação argentina Juan Monaco.