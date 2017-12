Guga está final de Roland Garros O tenista brasileiro Gustavo Kuerten derrotou o espanhol Juan Carlos Ferrero por 3 sets a 0 - parciais de 6/4, 6/4 e 6/3 - e garantiu sua vaga na final do Torneio de Roland Garros - o segundo Grand Slam da temporada. A partida - realizada na manhã desta sexta-feira - teve duas horas e 10 minutos de duração. Na final, Guga vai enfrentar o vencedor da partida entre o espanhol Alex Corretja e o francês Sebastien Grosjean, que jogam ainda nesta sexta-feira. Esta será a terceira final em Roland Garros do tenista brasileiro - que venceu o torneio em 97 e em 2000. Guga poderá se transformar no primeiro tenista a vencer o torneio consecutivamente desde as vitórias de Sergi Brugera (ESP), em 93 e 94. A partida de hoje foi a terceira entre Guga e Ferrero. Foi também, a mais rápida. Os dois jogos anteriores - com uma vitória para cada lado - foram decididas em cinco sets. A partida começou equilibrada, até que Ferrero conseguiu quebrar o saque do brasileiro no sétimo game. Guga reagiu e devolveu a quebra no game seguinte; ganhou confiança e fechou o set em 6/4. O segundo set a situação foi parecida. Guga começou melhor e abriu 2 a 0. Ferrero reagiu e empatou em 2 a 2, mas o brasileiro conseguiu uma nova quebra de serviço e repetiu o placar: 6/4. No terceiro e último set, pressionado pela necessidade de vencer, o espanhol errou mais e Guga fechou a partida em 6/3.