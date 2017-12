Guga está fora do torneio de Los Angeles Gustavo Kuerten prometeu um "espetáculo" diante de Mark Philippoussis e cumpriu. Por quase duas horas, o brasileiro fez um duelo emocionante com o o tenista australiano, vice-campeão de Wimbledon, mas ficou com a pior parte: a derrota por 2 sets a 1, parciais equilibradas de 6/3, 3/6 e 7/6 (7/5), em jogo que valia vaga nas semifinais do ATP Tour de Los Angeles. Agora, Guga viaja para o Canadá, onde a partir de segunda-feira disputa o Masters Series de Montreal. A estréia em Montreal já está definida. Guga jogará diante do canadense Simon Larose, apenas o número 334 do ranking mundial. Com as quartas-de-final em Los Angeles, Guga conseguiu defender os pontos deste torneio no ano passado e, por isso, deverá manter-se na 13ª colocação do ranking. Enquanto isso, Flávio Saretta - que também teria lugar na chave principal de Montreal por estar na 59ª posição do ranking - desistiu do torneio para tratar de uma contusão nas costas. O tenista brasileiro só inicia a temporada de quadras rápidas no Masters Series de Cincinnati, seguindo depois para os torneios de Lond Island e US Open. Com a vitória sobre Guga, Philippoussis vai enfrentar nas semifinais o sul-africano Wayne Ferreira, que eliminou o francês Sebastien Grosjean por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (7/4), 6/7 (7/4) e 6-2. A outra semifinal de Los Angeles também já está definida. O australiano Lleyton Hewitt, que derrotou o dinamarquês Kenneth Carlsen por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (3/7), 6/4 e 6/3, vai enfrentar o alemão Nicolas Kiefer, que venceu o norte-americano Vince Spadea por 2 sets a 1, parciais de 1/6, 7/5 e 6-3.