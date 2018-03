Guga está na final em Roma Campeão do torneio em 1999, Gustavo Kuerten está agora a um passo de conquistar novamente a tão sonhada coroa de campeão do Masters Series de Roma. Depois de mais uma vitória arrasadora na competição, ao superar o sueco Andreas Vinciguerra por 6/2 e 6/4, Guga desafia neste domingo o melhor jogador espanhol da atualidade, Juan Carlos Ferrero, que na outra semifinal eliminou o equatoriano Nicolas Lapentti, por 6/3 e 6/3. A partida final será jogada em melhor de cinco sets, com início previsto para às 9h30 de Brasília, com transmissão pela SporTV. Guga e Ferrero prometem um duelo equilibrado. Os dois tenistas estão em momento brilhante na carreira. O brasileiro vai completar um ano sem derrotas em quadras de saibro em competições da ATP e conquistou, na atual temporada, os títulos de Buenos Aires, Acapulco e do Masters Series de Montecarlo. Ferrero chega a final com categoria. Além das belas vitórias, ganhou recentemente os ATPs de Estoril e Barcelona. No único jogo em que Guga e Ferrero fizeram sobrou emoção. Foi na semifinal de Roland Garros do ano passado, quando o brasileiro precisou usar de todos os seus recursos para vencer por 3 a 2, parciais de 7/5, 4/6, 2/6, 6/4 e 6/3. Neste domingo, novamente, o confronto será em melhor-de-cinco sets e o vencedor vai levar um prêmio de US$ 400 mil, além de somar 500 pontos para o ranking mundial e outros 100 para a corrida dos campeões.